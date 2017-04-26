Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde il genelinde etkisini gösteren yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınları Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin ana su şebekesine zarar verdi. Gelişen köyüne bağlı Mordağ mezrasının Goste yaylasında bulunan beldenin su kaynağından Toklu mezrasına kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik ana su şebekesinin arızalanması nedeniyle beldeye 12 gün boyunca su verilemezken Derecik Belediyesi tarafından arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı. 12 günlük yoğun çalışmaların ardından beldeye su verebildiklerini belirten Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, "Ana su şebekesinin arızalanan 1 kilometrelik bölümüne 250 ve 350 milimetre çapında borular döşedik. Belde halkının su sıkıntısını gidermek için kendi imkanlarımızla, belediye personelimizin özverili çalışması sonucu arızayı giderdik. Umarım bir daha böyle sorunlar yaşamayız" dedi.