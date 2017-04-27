Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Nezirkına üs bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda yapılan operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
Şırnak'ta 2 terörist daha öldürüldü
27.04.2017 - 17:01 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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468341 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/468341.aspx
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