Orhaniye Mahallesi'nde bugün meydana gelen kazada, Gökhan Baydan idaresindeki 34 LB 2805 plakalı özel otomobil ile Erdi Çakır yönetimindeki 16 KMP 96 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Selami Çelik motosikletten düşerek yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Motosikletli gençler kazada yaralandı
03.05.2017 - 10:37 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Etiketler : bursa,kaza,motosiklet,
469956 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469956.aspx
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