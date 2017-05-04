Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin’de Kış mevsiminin sert ve uzun sürmesi, mağaradan çıkan aç ayıları yerleşim yerine indirdi. Eskikale’de mezradaki evlerin tahta aralıklarından pençelerini sokan ayılar tahtaları parçalayıp evin içindeki un, yağ ve diğer yiyecekleri yerken, evleri ise dağıttı. Şu ana kadar zarar görmüş 15 ev tespit edilirken köy muhtarı Şerafattin Durmuş, Artvin Valiliğine konu ile ilgili dilekçe verdiğini dile getirdi.