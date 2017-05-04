Artvin’de Kış mevsiminin sert ve uzun sürmesi, mağaradan çıkan aç ayıları yerleşim yerine indirdi. Eskikale’de mezradaki evlerin tahta aralıklarından pençelerini sokan ayılar tahtaları parçalayıp evin içindeki un, yağ ve diğer yiyecekleri yerken, evleri ise dağıttı. Şu ana kadar zarar görmüş 15 ev tespit edilirken köy muhtarı Şerafattin Durmuş, Artvin Valiliğine konu ile ilgili dilekçe verdiğini dile getirdi.
Artvin’de ayılar ahşap evleri parçaladı
04.05.2017 - 13:00 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin Şavşat ilçesine bağlı Eskikale köyü mezrasındaki yayla evler aç ayıların saldırılarına maruz kaldı.
Etiketler : artvin,ayı,ahşap ev,
470280 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470280.aspx
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