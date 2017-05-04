Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Şirinevler Mahmutbey Caddesi'nde 13 Nisan'da meydana geldi. İddiaya göre Eray Aygün kız kardeşi ile henüz belirlenemeyen bir sebepten tartıştı. Daha sonra Aygün sokağa çıkarak önüne gelene tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucunda te T.A.(40) ağır yaralı, A.B.A.(42), A.I.(21), A.E.(29), H.H.(53) ve M.K.(65) hafif bir şekilde yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Azerbaycan uyruklu T.A.(40)'nın kaldırıldığı hastanede birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan Aygün'ü yakalamak için çalışma başlatmıştı.

7 HIRSIZLIK, 8 YARALAMA, YAĞMA SUÇLARINDAN KAYDI VAR

26 Nisan'da Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aygün'ü yakalayarak gözaltına aldı. Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Aygün'ün yapılan sorgulamasında 7 hırsızlık, 6 kasten yaralama, 2 taksirle yaralama, yağma, ruhsatsız silah kullanmak suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri 28 Nisan'da tamamlanan Eray Aygün, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Aygün'ün adliyeye sevk edilmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.