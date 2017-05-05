Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bazı mahallelerde tespit edilen çok sayıda adrese özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.

İncirköy Mahallesi Şehit Cengiz Erdoğan Sokağı'nda bir binadaki aramaların ardından bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.