Arkadaşlarıyla baraj çevresindeki mesire alanına giden Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Ahmet Selman Yurtseven, yüzmek için suya girdi. Bir süre sonra Yurtseven'i suda göremeyen arkadaşlarının durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Barajda dalgıçların da katılımıyla öğrenciyi arama çalışmaları sürdürülüyor. Yurtseven'in yakınları da endişe içinde çalışmaları takip ediyor.
Mersin'de baraja giren lise öğrencisi kayboldu
06.05.2017 - 17:21 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı'na giren 16 yaşındaki lise öğrencisi kayboldu.
Etiketler : mersin,tarsus,liseli,barajda kayboldu,
470983 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470983.aspx
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