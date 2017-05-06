Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arkadaşlarıyla baraj çevresindeki mesire alanına giden Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Ahmet Selman Yurtseven, yüzmek için suya girdi. Bir süre sonra Yurtseven'i suda göremeyen arkadaşlarının durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Barajda dalgıçların da katılımıyla öğrenciyi arama çalışmaları sürdürülüyor. Yurtseven'in yakınları da endişe içinde çalışmaları takip ediyor.