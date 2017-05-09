Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YATAĞINDAN ALIYOR, Bu sandalye engelleri yok edecek... Adana’da, inşaatlarda mekanizasyon işi yapan Ülfet Yavuz (43), engelli ve yatalak hastalar için umut oldu. Hastanede hizmetli olarak çalıştığı yıllarda engellilerin zor hayat koşullarından etkilenen Yavuz, “robotik sandalye” üretti. “Elektronik Hasta Taşıma Sandalyesi” adını verdiği projesinin patentini alan ortaokul mezunu kâşif, şimdi sandalyenin seri üretime geçmesini bekliyor. Bu kişilerin hayatının teknoloji ile kolaylaştırabilmek için proje geliştirmeye karar verdiğini dile getiren Yavuz “Çalışmalarım sonucunda robotik sandalye tasarımı ortaya çıktı. Hastayı olduğu yerden, bir platform üzerine alıyor. Daha sonra kumanda ile platform, tekerlekli sandalye hâline dönüşerek, istenilen yere götürüyor. Aynı şekilde hastayı tekrar istenilen yere bırakıyor. Engelliyi yatağından alarak tuvalete götürebiliyor. Hiç hareket edemeyen yüzde 100 felçli bir kimseyi otomobile veya herhangi bir aracın koltuğuna yerleştirebiliyor. Her yerde kullanılabilecek düzeyde tasarladım” diye konuştu.



YILIN EN ANLAMLI KAMPANYASI

Bir kalemle umut oldular

n İzmir Ege Üniversitesi ve Gaziemir Anafartalar İlkokulunun ortaklaşa başlattıkları “1 Kalem 1 Umut” projesi, binlerce öğrencinin yüzünü güldürdü. İki okulun öğrencileri, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda dağıtılan kalem kutusu, kalem, silgi, kalemtıraş ve şekerden oluşan setleri adaylardan tek tek topladı. Ardından kırtasiye setlerini İzmir’in farklı ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı. Yardım sever öğrenciler, son olarak 7 Mayıs’ta yapılan ALES sınavında, okul çıkışlarında nöbet tutarak topladıkları 3 bin kalemi, 3 bin çocuğa hediye etti. Mihrap Düzöz İHA



KÖYE MUTLULUK GETİRDİLER

İki yaka arasında gönül köprüsü

Tıp fakültesi okuyan 25 genç, yoksul insanlara yardım etmek için “Avicenna Sağlık Platformu”nu kurdu. Üniversiteli gençler, ‘Geleceğime Işık Tut’ projesi kapsamında, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Narlıkaya köyüne giderek buradaki okulda kütüphane kurup, öğrencilere elbise ve kırtasiye yardımında bulundu. Ardından 600 öğrencinin sağlık taramasını yapıp diş fırçası ve diş macunu dağıtarak, diş sağlığıyla ilgili genel temizliğin önemini anlattı. Geceyi köyde geçiren gönüllüler, ilçe merkezinde öğrencilerle birlikte sinemaya giderek film seyretti. Okul öğrencileri ile köylüler ise hayırsever gençlere yardımlarından dolayı teşekkür etti. Cuma Sarı İHA



Minik Özge’ye nakil yapılmayacak

Antalya’nın Kepez ilçesinde, bir bacağı protez olan ve babasının 150 liraya ürettiği düzenekle ilk adımını atan 3 yaşındaki Özge Yıldırım için kötü bir haber geldi. Minik kızın babası Ali İhsan Yıldırım, dün sabah Özge’ye bacak nakli yapılması için, kol ve bacak nakilleri ile dünyaca bilinen Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüştü. Fakat Dr. Özkan şu aşamada Özge’ye nakil yapılamayacağını söyledi. Nakil ilaçlarının ağır olduğu için bu naklin hayati tehlike oluşturabileceğini öğrendiğini söyleyen Baba Yıldırım “Hocamız ilerleyen zamanda nakil olabileceğini söyledi. Şu an çocuğun hayatını tehlikeye atmaya gerek yok” dedi.