AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ihbarların ve alınan istihbaratın  değerlendirilmesi sonucu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik şafak vakti  operasyon başlatılmıştı.

Yurt genelinde eş zamanlı yapılan "narko sokak" operasyonunun ikinci  aşaması devam ediyor. Bu kapsamda  81 ilde sokak satıcılarına yönelik  gerçekleştirilen operasyona, yedisi hava aracı olmak üzere 2 bin 572 ekip, 118  görev köpeği ve 11 bin 373 personel katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı  Servet Yılmaz ve ilgili daire başkanları, uygulamaları Koordinasyon Merkezinden  canlı bağlantılarla anlık takip etti. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere  çeşitli illere canlı bağlantıların yapıldığı operasyonların gece boyunca devam  edeceği öğrenildi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonun birinci  aşamasında, 645 şüpheli yakalandı, 136 kilogram 310 gram esrar, 411 gram eroin,  bin 926 uyuşturucu hap, 25 kilo 40 gram afyon, 666 gram kokain, bin 478 gram  sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

Operasyon kapsamında Van'daki aramalarda fasulyeye benzeyen afyon  sakızı yakalandı. Yetkililer, söz konusu uyuşturucunun Türkiye'de ilk defa ele  geçirildiğini belirtti.