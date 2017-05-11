Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda meyve suyu kutusuna gizlenmiş 2 bin extacy hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince, kent merkezinde "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda meyve suyu kutusuna gizlenmiş 2 bin adet extacy hap ele geçirildi. Aynı çalışma sırasında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde bir uyuşturucu hap ve 7 gram esrar ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak" suçundan gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.