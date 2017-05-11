Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik Kocaeli'nin Derince, Körfez, Gölcük, İzmit ve Dilovası ilçeleri ile Samsun ve Muğla Fethiye'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 646 adet uyuşturucu hap, 4 kilo 404 gram esrar, 9.37 gram sentetik uyuşturucu ve 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınanların birçoğu uyuşturucu kullandıklarını, satmadıkları yönünde ifade verdi. Emniyetteki işlemlerin ardından gözaltına alınan 21 kişi Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.