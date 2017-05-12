Minik Özge'ye 'komando' desteği

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da sol ayağını bebekken kaybeden ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına yaptığı düzenekle yürümeye başlayan 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım'a, Şırnak'ta görevli komando birliği tarafından bir koli oyuncak hediye edildi.

Evin salonunun tavanındaki tekerlekli alüminyum düzenekten sarkan ipe bağlı fotoğrafıyla tanındı 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım... Doğduktan 13 gün sonra bacağı kesilen Özge'nin hafızalara kazınan fotoğrafının ardından, Türkiye minik kıza sahip çıktı.

ERDOĞAN DESTEK SÖZÜ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayıp destek sözü vermesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da evinde ziyaret ettiği Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım'a, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından destek geldi.

ŞIRNAK'TAKİ KOMANDOLAR OYUNCAK GÖNDERDİ



Şırnak'ta terörle mücadele eden komando birliği de aileye anlamlı bir destekte bulundu. Komandolar, kendi aralarında topladıkları parayla, yüzünün gülmesi için Özge'ye bir koli oyuncak gönderdi. Koliyi açan Özge'nin ailesi, duygu dolu anlar yaşadı.

Baba Yıldırım yaptığı açıklamada, Özge'yi herkesin kızı gibi gördüğünü söyledi.

Kendisini arayan çok sayıda kişinin de maddi yardımda bulunmak istediğini anlatan Yıldırım, bunu "Devletimiz bizim her şeyimizle ilgileniyor. Fizik tedavisini, protez bacağını yaptırıyor." diyerek kabul etmediğini belirtti.

Yıldırım, kendisine en anlamlı telefonlardan birinin de Şırnak Çakırsöğüt'te terörle mücadele eden komandolardan geldiğini vurguladı.

"BU HEDİYE BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"



Komandoların Özge'ye oyuncak göndermek istediğini, onları kırmayarak adresini verdiğini dile getiren Yıldırım, "Birkaç gün sonra kapımıza büyük bir koli geldi. Koliyi açtık ve içinden çok sayıda oyuncak çıktı. Bir Türk bayrağı ile komando birliğinin amblemi de kolinin içindeydi. Bu hediye benim için çok değerli. O şartlar altında bizi düşünüp bunu göndermeleri çok önemli. Allah onlardan razı olsun. Allah bütün askerlerimizi korusun." dedi.

Hediyenin yanında, üzerinde "Kayılar Komando Taburu, Çakırsöğüt-Şırnak" yazılı dosyada mektup bulduklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Mektubu okuyunca çok duygulandım. Mektupta 'Kızınız için yaptığınız bu kutsal çabanız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgisi, bizi gerçekten çok duygulandırdı. Biz de ufak da olsa bir şeyler yapmak istedik. Öncelikle size 271 komandonun selamını iletir, çam sakızı çoban armağanı, kızımız Özge'miz için gönderdiğimiz hediyeleri kabul etmenizi rica ederiz. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun' yazıyordu."

Kızının Kepez Devlet Hastanesindeki fizik tedavi sürecinin de devam ettiğini bildiren Yıldırım, kızına yeni bir protez alınacağını dile getirdi.

Yıldırım, en büyük hayalinin ise kızının bacağının kesilmesine ilişkin dava açılması ve sorumluların ceza alması olduğunu sözlerine ekledi.

YANLIŞ İĞNE YÜZÜNDEN BACAĞINI KAYBETTİ



Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan ile İlknur Yıldırım çiftinin 6,5 aylık dünyaya gelen kızları Özge, erken doğum nedeniyle üniversite hastanesinden özel bir hastaneye sevk edilmişti. Buradaki tedavisinin 8. gününde, bebeğin kangren olan sol ayağının "Protein C-S" hastalığı nedeniyle kesilmesi gerektiği bildirilmişti. Aile, kızlarını özel hastaneden alıp tekrar üniversite hastanesine götürmüş ancak bacak kurtarılamamıştı.

Baba Ali İhsan Yıldırım, yanlış iğne sonucu damarı yırttıkları gerekçesiyle özel hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Cumhuriyet savcılığı, yeterli delil olmaması nedeniyle dava açılmasına gerek görmemişti.

Baba Yıldırım, sol ayağına protez takılan Özge'nin bu şekilde yürümeyi öğrenememesi üzerine özel bir rehabilitasyon merkezine başvurmuştu. Burada fizik tedavi için yüksek ücret istenmesi üzerine baba Yıldırım, ustası olduğu alüminyum doğramadan düzenek yapmaya karar vermişti.

Evin salonunun tavanına alüminyum bir düzenek monte eden baba Yıldırım, tekerlekleri olan düzenekten sarkıttığı ipi kızını taşıyan kemere bağlamış ve Özge'nin bu şekilde yürümesini sağlamıştı.

Özge ile ilgili haberlerin yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba Ali İhsan Yıldırım'ı telefon arayıp destek sözü vermişti. Ardından Özge, Kepez Devlet Hastanesinde fizik tedaviye alınmıştı. Baba Yıldırım, davaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, kızının sağlık durumuyla ilgili de Türkiye'nin ilk yüz, kol ve bacak naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmüştü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Özge'ye yeni protez takılacağını bildirmişti.