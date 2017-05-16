Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erzurum- Erzincan karayolu üzerindeki Üzümlü ilçesi yakınlarında şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan incelemede 49 koltuğu bulunan yolcu otobüsünde, aralarında çocukların da bulunduğu 114 Afgan vatandaşı görüldü. Yurda yasal olmayan yollardan giriş yaptığı anlaşılan Afganlar, Üzümlü ilçesi'nde ihtiyaçları karşılanıp sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.