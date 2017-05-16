Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahalleli Ramazan Şahin’in öldürülmesini protesto ederken ilçede 300’den fazla Suriyeli ve Afgan uyruklu şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.

Sultangazi’de önceki gün Afgan ve Suriyeli bir grup ile mahalleli arasında çıkan kavgada Ramazan Şahin’in bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından bölgede yaşanan gerginlik bu akşam saatlerinde de devam etti. Olayı protesto etmek için Ramazan Şahin’in evinin önünde toplanan bir grup burada slogan atarak duruma tepki gösterdi.

Yaşanan olayın ardından ilçede bulunan Suriyeli ve Afgan 300’den fazla kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Toplanma merkezlerine götürülen kişilerin, il dışındaki mülteci kamplarına götürüleceği kaydedilirken polis ekiplerinin ilçedeki güvenlik önlemleri sürüyor.