Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hakan Pehlivan idaresindeki 09 JS 198 plakalı motosiklet, Didim'den Söke istikametine giderken Yenidoğan Kavşağı'nda Hikmet Gülsoy'un kullandığı 09 JS 860 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücü Hakan Pehlivan ve aynı motosiklette bulunan İsa Şahin ile diğer motosikletin sürücüsü Hikmet Gülsoy yaralandı.

Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsa Şahin müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.