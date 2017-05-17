Edinilen bilgiye göre, Metin Türk (46) idaresindeki 07 VDH 51 plakalı otomobil, Sivrihisar-Ankara karayolunun 30'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Kazada, Neriman Türk (38) ile 8 aylık oğlu Raif Ata Türk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Türk ile 3 yaşındaki oğlu 112 Acil Servis ambulanslarıyla kaldırıldıkları Polatlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Eskişehir'de feci kaza, 2 ölü 2 de yaralı var
17.05.2017 - 14:34 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Etiketler : eskişehir,eskişehir kaza,trafik kazası haberleri,
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