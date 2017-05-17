Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Metin Türk (46) idaresindeki 07 VDH 51 plakalı otomobil, Sivrihisar-Ankara karayolunun 30'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Kazada, Neriman Türk (38) ile 8 aylık oğlu Raif Ata Türk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Türk ile 3 yaşındaki oğlu 112 Acil Servis ambulanslarıyla kaldırıldıkları Polatlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.