Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taze sarımsak ve kuzu eti ile yapılan erik tavası, görüntüsü ve lezzetiyle turistlerin de ilgisini çekiyor. Gaziantep Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi Koordinatörü Doğa Çitçi “Buradaki amacımız şehre gelen yerli ve yabancı turistlere mutfak zenginliğimizi yerinde anlatmak. Bu yemek, Gaziantep’in meşhur yemeklerindendir ve sadece burada yapılır. Özel, hoş farklı bir lezzettir. Yabancı turistler eriği yemek olarak görünce şoke oluyorlar” dedi.



Nasıl yapılır?

Kavrulma aşamasındaki ete, az tereyağı ve kıyılmış soğan ilave ederek kavurmayı sürdürün. 1 kaşık domates salçası, 1 yemek kaşığı karabiber ve 2 bardak kaynamış su ekleyin. Üzerine erikleri, soyulmuş taze sarımsakları ve 1 yemek kaşığı toz şekeri de koyup koyu kıvama gelene kadar pişirin. Afiyet olsun...



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