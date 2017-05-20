Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, saat 20.30 sıralarında limanda gezinti yapan 15 yaşlarında iki genç kız, limanda yüz üstü yüzen, üzerinde kırmızı tişört bulunan uzun saçlı bir ceset gördüklerini söylediler. Gördüklerini çevredeki balıkçılara ağlayarak anlatan genç kızlar, balıkçıları harekete geçirdi. Liman içerisinde arama yapan ancak bir şey bulamayan balıkçılar durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle arama çalışmalarına katılan balıkçı teknesi ve balıkçı sayısı arttı. Yaklaşık bir saat süren çalışmada cesede rastlanmayınca olay yerine sahil güvenlik ekipleri de çağrıldı. Limana gelen sahil güvenlik ekipleri, polisten bilgi aldıktan sonra yanlış ihbar verildiğine kanaat getirerek olay yerinden ayrıldı.

Liman sakinleri ise görülen nesnenin ceset değil, limanın daimi ziyaretçisi caretta caretta olduğunu iddia ettiler. Balıkçı Erol Erkul, ceset gördüğünü iddia eden genç kızlardan birinin ağlayarak kendisine geldiğini belirterek, “Suda yüz üstü yüzen bir ceset gördüğünü söyledi. Biz de koşarak belirtilen yere geldik ancak bir şey göremedik. Ben suya dalarak arama yaptım, arkadaşlar da polisi aradı. Bir süre arama yaptık ancak bir şey bulamadık. Limanda sürekli olarak görülen bir caretta caretta kaplumbağası var. Onu görmüş olabilirler ama net bir şey söyleyemiyorum” dedi.

Polis ekipleri arama çalışmalarına Sabah devam etmek üzere limandan ayrıldı.