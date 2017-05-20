Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Ceyhan ilçesi Koruklu Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Otomobilde bulunan Ö.Ç. (36), H.D. (52) ve A.K. araçtan indirildi. Polis, şahısların üzerinde arama yaptıktan sonra otomobilde de arama başlattı. Yapılan aramalarda otomobilin bagajında çanta içinde 4 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. Şahıslar bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 3 şahıs, emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şahısların otomobilinde esrar çıkmasına rağmen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.