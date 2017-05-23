Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Valiliğinin yan tarafında bulunan bir iş yerinin önüne bırakılan 2 adet valizden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri valizlerin çevresinde ve içerisinde kontrollü arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde valizlerin içerisinde kıyafet olduğu anlaşıldı. Mehmet K.’ye ait olan valizler muhafaza altına alındı. Valizler bir süre sonra olay yerine gelen Mehmet K.’ya teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.