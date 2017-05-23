Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Valiliğinin yan tarafında bulunan bir iş yerinin önüne bırakılan 2 adet valizden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri valizlerin çevresinde ve içerisinde kontrollü arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde valizlerin içerisinde kıyafet olduğu anlaşıldı. Mehmet K.’ye ait olan valizler muhafaza altına alındı. Valizler bir süre sonra olay yerine gelen Mehmet K.’ya teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Şüpheli valizler polisi alarma geçirdi
23.05.2017 - 11:55 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 11:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da bir iş yerine bırakılan 2 adet şüpheli valiz terörle mücadele polis ekiplerini harekete geçirdi.
Etiketler : adıyaman,valiz,bomba paniği,polis,
476009 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476009.aspx
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