Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde Görükle mahallesinde 2 gün önce sabah saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayında 10 VS plakalı otomobili çalınan Y.O, durumu 60 bin kişinin takip ettiği sosyal medya hesabında yayınladı. Sosyal medyada yayılan çalıntı araç ihbarı işe yaradı. Çalıntı otomobil bu sabah saatlerinde Murat Ç. tarafından Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesinde lastiği patlamış halde bulundu.
Murat Ç. aracın sahibiyle irtibata geçerken, emniyet güçleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.
Çalınan arabasını sosyal medya sayesinde buldu
24.05.2017 - 09:40 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde düz kontak yaptıkları aracı çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Mağdur kişinin, aracının fotoğraflarını sosyal medyada 60 bin kişinin bulunduğu bir grupta paylaşmasının ardından otomobil Osmangazi ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde Görükle mahallesinde 2 gün önce sabah saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayında 10 VS plakalı otomobili çalınan Y.O, durumu 60 bin kişinin takip ettiği sosyal medya hesabında yayınladı. Sosyal medyada yayılan çalıntı araç ihbarı işe yaradı. Çalıntı otomobil bu sabah saatlerinde Murat Ç. tarafından Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesinde lastiği patlamış halde bulundu.
Etiketler : bursa,çalıntı araba,
476233 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476233.aspx
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