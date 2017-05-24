Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde Görükle mahallesinde 2 gün önce sabah saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayında 10 VS plakalı otomobili çalınan Y.O, durumu 60 bin kişinin takip ettiği sosyal medya hesabında yayınladı. Sosyal medyada yayılan çalıntı araç ihbarı işe yaradı. Çalıntı otomobil bu sabah saatlerinde Murat Ç. tarafından Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesinde lastiği patlamış halde bulundu.

Murat Ç. aracın sahibiyle irtibata geçerken, emniyet güçleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

