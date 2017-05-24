Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesinde bulunan OSB'deki bir boya fabrikasının kazanında, saat 14.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çinkodan yapılmış çatısı parçalanırken, çinko parçaları metrelerce ötelere savruldu. Patlama anında kazan yakınında kimsenin olmaması sebebiyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çalışanların itfaiyeye haber vermesi ile olay yerine gelen ekipler, yangını fabrikaya sıçramadan kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.