Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe  girişimi sırasında  şehit düşen emniyet mensupları ve şehit trafik polisi Fethi  Sekin anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Emniyet Genel  Müdürlüğünce, Polis Akademisi'nin Gölbaşı  yerleşkesindeki "Şehit Polis Hatıra Ormanı"nda düzenlenen törenle 400 çam ve  ladin fidanı dikildi. Fidanların dikimi, Orman Genel Müdürlüğü mühendisleri ile  koordineli gerçekleştirildi.

Açılış törenine Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un eşi Gülhan  Altınok, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü, Ankara Orman Bölge Müdürü  Mustafa Özkaya, emniyet mensupları ve şehit polislerin yakınları katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok, açılış  töreninde yaptığı konuşmada, Türk milletine atalarından emanet Anadolu  topraklarının, tarih boyunca iç ve dış mihraklara hedef olduğunu hatırlattı. 15  Temmuz darbe girişimiyle ülkeye zarar verilmek istendiğini belirten Altınok,  "Milletimiz tarih boyunca her türlü güçlükle karşılaşmış, ancak hiçbir zaman  yılmamış, bağımsızlığından, birlik ve beraberliğinden asla taviz vermemiştir. Bu  sebeplerdendir ki tarihin sayfaları, milletimizin şanlı kahramanlık destanlarıyla  doludur." diye konuştu.

Ülkesini, namusunu, iradesini canı pahasına koruyan, bu topraklarda  huzur ve güven içinde yaşanması için kahramanca mücadele veren ve bu uğurda  canlarını feda eden şehitlerin, peygamberlikten sonra gelen en yüksek rütbeye  eriştiklerine dikkati çeken Altınok, her zaman şehit ailelerinin yanında  olacaklarını vurguladı.

Emniyet teşkilatının, ülkenin huzur ve güven ortamını korumaya devam  edeceğini kaydeden Gülhan Altınok, "Bütün emniyet teşkilatı olarak, eşlerimiz de  dahil bütün hanımlar olarak her zaman sizin yanınızdayız. Şehidimizin annesi  benim de annem, eşi ve kardeşi kardeşim, evladı evladımdır. Sizler en değerli  varlıklarınızı, eşinizi, oğullarınızı, kardeşlerinizi, babalarınızı, abilerinizi  bu Vatan için şehit verdiniz. Bundan önemli bir fedakarlık olabilir mi? Biliniz  ki her daim, milletimizin ve devletimizin en kıymetli varlıkları, en kıymetli  emanetleri sizler olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şehit aileleri ve emniyet mensupları, şehit  polislerin isimlerinin verildiği fidanları dikerek suladı. İsim levhalarını gören  şehit yakınları duygusal anlar yaşadı.