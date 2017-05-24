Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında şehit düşen emniyet mensupları ve şehit trafik polisi Fethi Sekin anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Polis Akademisi'nin Gölbaşı yerleşkesindeki "Şehit Polis Hatıra Ormanı"nda düzenlenen törenle 400 çam ve ladin fidanı dikildi. Fidanların dikimi, Orman Genel Müdürlüğü mühendisleri ile koordineli gerçekleştirildi.

Açılış törenine Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü, Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, emniyet mensupları ve şehit polislerin yakınları katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk milletine atalarından emanet Anadolu topraklarının, tarih boyunca iç ve dış mihraklara hedef olduğunu hatırlattı. 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkeye zarar verilmek istendiğini belirten Altınok, "Milletimiz tarih boyunca her türlü güçlükle karşılaşmış, ancak hiçbir zaman yılmamış, bağımsızlığından, birlik ve beraberliğinden asla taviz vermemiştir. Bu sebeplerdendir ki tarihin sayfaları, milletimizin şanlı kahramanlık destanlarıyla doludur." diye konuştu.

Ülkesini, namusunu, iradesini canı pahasına koruyan, bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşanması için kahramanca mücadele veren ve bu uğurda canlarını feda eden şehitlerin, peygamberlikten sonra gelen en yüksek rütbeye eriştiklerine dikkati çeken Altınok, her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını vurguladı.

Emniyet teşkilatının, ülkenin huzur ve güven ortamını korumaya devam edeceğini kaydeden Gülhan Altınok, "Bütün emniyet teşkilatı olarak, eşlerimiz de dahil bütün hanımlar olarak her zaman sizin yanınızdayız. Şehidimizin annesi benim de annem, eşi ve kardeşi kardeşim, evladı evladımdır. Sizler en değerli varlıklarınızı, eşinizi, oğullarınızı, kardeşlerinizi, babalarınızı, abilerinizi bu Vatan için şehit verdiniz. Bundan önemli bir fedakarlık olabilir mi? Biliniz ki her daim, milletimizin ve devletimizin en kıymetli varlıkları, en kıymetli emanetleri sizler olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şehit aileleri ve emniyet mensupları, şehit polislerin isimlerinin verildiği fidanları dikerek suladı. İsim levhalarını gören şehit yakınları duygusal anlar yaşadı.