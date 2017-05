Türkiye Gazetesi

Hayatını kaybeden Piyade Er Hüsnü Özel’in yemin töreni için gelen annesi Gülhan Özel oğlunun naaşını İzmir Adli Tıp Kurumundan askeri törenle teslim alırken, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer enfeksiyon rahatsızlıklarından dolayı son 3 günde 350 askerin hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki 1. Piyade Er Eğitim Tugayında önceki gün meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen enfeksiyon nedeniyle Kırşehir'in Mucur nüfusuna kayıtlı Piyade Er Hüsnü Özel bu gece saat 01.40’da kaldırıldığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden askerin cenazesi, oğlunun Cuma günü yapılacak yemin töreni için gelen annesi Gülhan Özel tarafından askeri törenle İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Hayatını kaybeden Özel’in babası Recep Özel’in 2 yıl önce pankreas rahatsızlığından dolayı hayatını kaybettiği öğrenilirken, cenazeyi teslim alan aile gözyaşlarına hakim olamadı.

Kışlada yaşanan enfeksiyondan dolayı bir askerin de Merkezefendi Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilirken, durumu ciddi olan 54 askerin de Manisa Devlet Hastanesi ve Merkezefendi Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında enfeksiyondan çok sayıda askerin etkilendiği ve Tugay Komutanlığı içindeki 5. Koğuşun revire çevrilerek doktor ve hemşireler tarafından birlik içinde de tedavilerin yapıldığı öğrenildi.



Tugay içinde kriz masası oluşturuldu

Manisa’nın Demirci ilçesinde bulunan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer yaptığı açıklamada, "Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugayımızda acemi er eğitimini tamamlayıp yarın yemin merasimiyle dağıtıma çıkacak yaklaşık 6 bin erimizin barındığı batı kışla ve doğu kışlamızda 23 Mayıs ve 24 Mayıs günlerinde şimdilik sadece bakteriyel bir bağırsak yolları enfeksiyonu teşhisi koyduğumuz bir rahatsızlık tespit edildi. Bu rahatsızlık sebebiyle 23 Mayıs, 24 Mayıs ve 25 Mayıs bugün tarihleri itibariyle tüm sağlık birimlerimize toplam 350 askerimiz sevk edildi. Bir taraftan bu çocuklarımızın tedavileriyle ilgilenilirken, öte yandan bu bakteriyel enfeksiyonun kaynaklanma sebebini bulmak için de tüketim maddelerinden örnekler alınarak laboratuvara gönderildi. Kuvvetle muhtemel bu akşama kadar bir işaret verir. Ama şu anda bu bakteriyel enfeksiyonun kaynağı konusunda bir tespit sahibi değiliz. Bu sabahtan itibaren Tugay Komutanlığında sağlık teşkilatımız bir kriz masası kurdu. Orada Manisa Valiliğimizin emriyle bir koğuş revire dönüştürüldü. 5 hekimimiz ve yardımcı sağlık personelimiz Tugay Komutanlığında çocuklara müdahale ediyor. Sabahtan bu saate kadar bu geçici polikliniğe müracaat eden askerlerimizden 9'u daha devlet hastanelerine sevk edildi. Böylece şu anda devlet hastanelerinde bu enfeksiyon sebebiyle tedavi altına alınan er çocuk sayımız 54'e çıktı. Bu sabah 46 çocuğumuz hastanedeydi. Bu 46+9 toplam 54 çocuğumuzdan sadece 1 tanesinin seyri biraz daha ciddi tedaviyi gerektirdiği için yoğun bakıma alındı ancak hayati tehlikesi yok. Bu arada ne yazık ki Batı Kışlada bir çocuğumuz gece saat 01.40'ta Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kamuoyu belki bu enfeksiyonla bağlantılayacaktır ancak ölümün bu enfeksiyona bağlı olduğuna dair herhangi bir bulgu yok. Çocuğumuz vefatına müteakip adli tıbba gönderildi. Ailesi geldi. Ailesini de gönderdik. Henüz daha adli tıp raporu gelmediği için çocuğumuzun ölüm sebebi belli değil. Ama ilk muayenede hekimler ölümün enfeksiyonel değil, belki bir başka sebebe bağlı olabileceği konusunda fikir beyan ettiler. Şu anda enfeksiyon durumunun önü alındı. Her türlü tedbirle arkadaşlarımız takip ediyorlar. Bize de vefat eden Mehmetçiğimiz için Allah'tan rahmet dilemek, diğer çocuklarımız için de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek düşüyor. Vali Yardımcısı arkadaşlarımın başkanlığında Halk Sağlığı Müdürlüğümüz, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğimiz ve Tugay Komutanlığımız müştereken olayla ilgili kriz masası çerçevesinde yapılması gereken her şeyi yapıyorlar. Endişeye mahal yok ama tabi ki çocuklarımız için de üzücü" dedi.



“Enfeksiyonun kaynağını bilmiyoruz”

Enfeksiyonun kaynağı hakkında bilgi sahibi olmadıklarını aktaran Vali Güvençer şunları söyledi: "Şu anda sadece tıbbi anlamda bir bakteriyel enfeksiyonla karşı karşıyayız. Ama bu bakteriyel enfeksiyonun kaynağı ve sebebinin ne olduğu konusunda bir şey söylemek mümkün değil. Belki laboratuvar tetkikleri sonrasında bir işaret alabiliriz. Ama şu an bir zehirlenme değil bu enfeksiyon. Ama bu enfeksiyonun kaynağı konusunda bir bilgi sahibi değiliz."