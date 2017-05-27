Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ramazan ayının girmesiyle gıda noktasında dört koldan denetimlere hız verecek. İftar çadırları, restoranlar, marketler, ramazan kolileri, pideciler ve birçok işletme denetlenecek. İftar çadırları ve restoranların yanı sıra özellikle marketlerde satılan ramazan kolileri de sıkı bir denetime uğrayacak. Kolilerde bozulmuş veya tarihi geçmiş ürün olup olmadığına bakılacak. Yapılacak çalışmalarla hijyen kurallarına uymayan gıda işletmelerine ceza uygulanacak, hatta mühürlenecek. İftar çadırlarında yapılacak denetimlerde iftar yemeklerinin hazırlanma, pişirilme, muhafaza ve taşınma detayları incelenecek. Tüketiciler herhangi bir şikayet veya ihbar için 7/24 hizmet veren ‘174 Alo Gıda Hattı’na veya şehirlerindeki il Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurabilecek. Gıda ürünlerini satın alırken dikkat edilmesini isteyen bakanlık yetkilileri “Sütlaç, kazandibi, muhallebi, dondurma gibi sütlü tatlılar, alışverişin en sonunda alınmalı ve alışverişten sonra da muhafaza şartlarına uygun olarak kısa süre içinde taşınmalı” dedi.