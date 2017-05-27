Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Koleji çatısı altında eğitim veren Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi ile Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi son sınıf öğrencileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesislerinde düzenlenen mezuniyet töreniyle uğurlandı. İki ayrı günde yapılan törenlerin ilki Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri için yapıldı. Sinevizyon gösterileri ile öğrenci röportajları misafirlere sunuldu. Ardından okul müdürü Murat Gülcü yaptığı konuşmada öğrencilerinden ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını söyledi. Birlikte geçen yılların anılarından oluşan video gösterisi ile devam eden tören kep atma töreni ile sona erdi. İkinci törende ise Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri mezuniyete adım attılar. Hazırlanan videolarla öğrencilerin anılarının yer aldığı törende okul müdürü Murat Demir öğrencilerinden hayırlı insanlar olmalarını istedi. Önlerinde güzel bir gelecek olduğunu ifade eden Demir, tüm öğrencilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Okul birincileri Şule Göktekin ve Alagül Erdem’in okul kütüğüne isimlerini çaktıkları gecede tören kep atma töreni ile coşkuya dönüştü. İHA