Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Muhammed Mustafa Doğan (22) idaresindeki 46 PP 830 plakalı motosikletiyle Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinden seyir halinde iken, Onikişubat Parkı önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen Hasan Bozuk’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan Muhammed Mustafa Doğan motosikletiyle, elektrik direğine sonra ağaca çarpmasının ardından 22 metre sürüklendikten sonra ancak durabildi.

Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Muhammed Mustafa Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

İlk tedavisi yapılan Hasan Bozuk ise, hayati tehlikesi bulunması üzerine KSÜ Tıp Fakültesine sevk edildi.