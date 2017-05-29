Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu Üniversitesi Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulunda güneşten aldığı enerjiyle saatte 60 kilometre hıza ulaşan ve bataryası dolduğunda 200 kilometre yol katedebilen araç yapıldı.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Erol Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Otomotiv Teknolojisi Bölümü öğrencilerince tasarlanan projenin üniversite adına önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Öğrencilerin üniversitenin sunduğu imkanları etkin şekilde kullandığını vurgulayan Turan, "Gururla söyleyebilirim ki yüksekokul öğrencilerimiz yaptıkları projeyle alanlarında önemli bir başarıya imza attı. Hedefleri için zamanlarını ve üniversitemizin onlara sunduğu imkanları çok iyi planladılar. Ortaya koydukları ürünler ve dayanışma içinde yürüttükleri çalışmalarıyla emeklerinin boşa gitmediğini hepimize ispatladılar." dedi.

Batarya 2 liralık elektrik kullanılarak da şarj edilebiliyor

Otomotiv Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Ümit Tepe de Ar-Ge çalışmaları kapsamında öğrencilerin desteğiyle geliştirdikleri güneş enerjili aracı 20 bin lira maliyetle 5 ayda tamamladıklarını belirtti.

"Güneş" adını verdikleri aracın saatte 60 kilometre hıza ulaşabildiğine işaret eden Tepe, tamamı yüksekokul bünyesinde yapılan aracın üzerinde her biri 100 vatlık 8 güneş paneli bulunduğunu dile getirdi.

Bu panellerin 392 lityum iyon pilden oluşan bataryayı şarj ederek aracın hareketini sağladığına dikkati çeken Tepe, batarya tam dolu olduğunda aracın 200 kilometre gidebildiğini ifade etti.

Aracın yalnızca güneşten sağladığı enerjiyle 4 beygir gücündeki elektrik motoru sayesinde yol alabileceğini dile getiren Tepe, şöyle devam etti:

"Enerji bittikten sonra havanın güneşli olması durumunda aracın bataryası 7 saatte şarj oluyor. Hava kapalı ise aracın pillerini şarj etmek için yalnızca 2 liralık şebeke elektriği tüketimi yeterli. Geliştirdiğimiz proje sayesinde öğrencilerimiz hayallerini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor. Öğrencilerimiz bu çalışmayla derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya döktü. En önemlisi de fark yaşatan bir projeye imza atarak eğitim hayatlarına son derece önemli katkı sağladılar. Projeyi hayata geçirmemizde katkılarından dolayı Rektör Sayın Prof. Dr. Seyit Aydın'a, Yüksekokul Müdürümüz Sayın Turan'a teşekkür ediyoruz."

