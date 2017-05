Türkiye Gazetesi

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Orgeneral Tuğral Mahallesi'nde Konya kent merkezine elektrik akışını sağlayan enerji nakil hattı direğinde meydana geldi. Kastamonu'nda oturduğu belirtilen ayağında terlik bulunan bekar O.H., 1500 lira elektrik borcunu ödeyemediği öne sürerek yaklaşık, 1154 kilovat elektrik akımının olduğu yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki enerji nakil hattı direğine çıkıp intihara kalkıştı. O.H.'yi, gören çevredekiler polise haber verdi. Bunun üzerine polis, sağlık görevlisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, O.H.'yi ikna etmek için çalıştığı sırada itfaiye ekipleri de şişme yatağı açarak önlem aldı. Enerji nakil hattındaki elektrik akımı kesilirken, kente elektrik, trafolardan verildi.

YEMEK VE PARA İSTEDİ

Bir ara ikna olan O.H.'ye, inmesi için itfaiye aracındaki merdiven uzatıldı. Ancak, O.H., kendisini kurtarmaya gelen merdivendeki itfaiye erine, "Buraya boş mu geldin, yemek getirmedin mi?" diye sordu. Ardından tekrar direğin tepesine tırmandı. Heyder, borcu olduğunu öne sürdüğü 1500 TL'nin polis tarafından hesabına yatırılmasını isterken aksi takdirde inmeyeceğini belirtti. Bu arada kardeşi O.H,'nin inmesini bekleyen ağabeyi Can H., itfaiyenin merdiveni aracılığıyla direğin tepesinde bulunan kardeşine ulaşıp ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 5 saat boyunca direğin tepesinde bekleyip, intihar edeceğini söyleyen Heyder, ağabeyi Can H. tarafından ikna edilerek indirildi. O.H.'nin intihara kalkıştığı anları çevrede toplanan kalabalığın cep telefonunun kamerasıyla kaydetmesi dikkat çekti. Bazılarının ise sosyal paylaşım sitelerinden canlı olarak yayınladığı görüldü. Aşağı indirilen O.H., gözaltına alındı. Polis, yaptığı araştırmada O.H.'in, Kastamonu'nun Araç İlçesi'ndeki bir köydeki evlerinin yıkıldığı, devlet tarafından prefabrik ev tahsis edildiği ve bu evin 1500 lira elektrik borcu olduğunu belirledi.