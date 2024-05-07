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Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen yeni rotası! Tarihi 'Zengibar yolu' doğa tutkunlarını bekliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin keşfedilmeyi bekleyen yeni rotası! Tarihi &#039;Zengibar yolu&#039; doğa tutkunlarını bekliyor

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

102 kilometre uzunluğundaki tarihi Zengibar Yürüyüş Yolu’nda 4 günlük ilk tanıtım yürüyüşü gerçekleşti. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan yol Roma döneminden günümüze ulaşan yollardan biri.

Konya'nın kültürel ve tabii zenginliklerini turizme kazandırmak için önemli bir adım olan tarihi Zengibar Yürüyüş Yolu’nun açılması macera tutkunlarını harekete geçirdi.

Yol ismini Bozkır ilçesinin 20 km mesafedeki Asar Dağı'nda bulunan antik bir sur duvarı olan Zengibar Kalesi'nden alıyor.

Belediye tarafından geçtiğimiz aylarda güvenliği için keşif, rota kaydı ve yön levhası çalışmaları tamamlanan yolda 23 kulüp, yürüş grupları ve 300'e yakın dağcı buluştu. 

Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen yeni rotası! Tarihi 'Zengibar yolu' doğa tutkunlarını bekliyor - 1. Resim

4 gün süren yol, Bozkır’dan başlayıp Hadim ve Taşkent ilçelerinin mahallelerinden geçerek Bolay Yaylası’nda sona eriyor. Böylece 102 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolu tabiat ve tarih severler için yeni bir keşif rotası olarak turizme kazandırılmış oluyor.

AMERİKA'DAN GELDİ

Tarihi Zengibar Yürüyüş Yolu’nda 4 günlük yürüyüş etkinliğine katılan doğaseverler, doğayla ve tarihle iç içe olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade edere organizasyon için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen yeni rotası! Tarihi 'Zengibar yolu' doğa tutkunlarını bekliyor - 2. Resim

Zengibar Kalesi tarihte Roma'nın en büyük eyaletlerinden İsaura Antik Şehri'nin, surları, büyük bölümü ayakta kalan burçları, tiyatrosu, zafer takı, kilisesi ve kaya mezarlarından oluşuyor. "Konya'nın Efes'i" olarak adlandırılıyor.

Antalya’dan katılan Amerikalı doğasever de “Bu coğrafyayı çok beğeniyorum; dağlar, ormanlar. Hadim, Taşkent gerçekten düşündüğümden daha güzel. İki tane antik kentten geçtik. Çok güzel bir rota olmuş. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel organize etti” dedi.

Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen yeni rotası! Tarihi 'Zengibar yolu' doğa tutkunlarını bekliyor - 3. Resim

İskenderun Dağ Sporları Kulüp Başkanı Akay Samanoğlu ise Zengibar Yürüyüş Yolu’nu çok beğendiklerini ifade ederek, “Güzel bir parkur yapılmış. Emeği geçen tüm dostlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İLAVE PARKURLAR VE YENİ ROTALAR OLACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi daha pek çok yürüyüş rotası bulunan tarihi Zengibar Yürüyüş Yolu'nda önümüzdeki günlerde de Zengibar Yolu'nun ilave parkurlarıyla ve yeni rotaları doğaseverlerle buluşturacak.

Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen yeni rotası! Tarihi 'Zengibar yolu' doğa tutkunlarını bekliyor - 4. Resim

Ayrıca, butik yürüyüşler için hazırlanan Zengibar Yolu'nun "Bal Rotası" da yakında tanıtılacak.

Akademik raporlar ışığında yön verilen Zengibar Yürüyüş Yolu güzergahında; vadiler, kanyonlar, barajlar, antik yollar, yaylalar, geçitler, antik kentler, sarnıçlar, tarihi köprüler, ormanlar, mağaralar, endemik bitkiler ve üzüm bağları yer alıyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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