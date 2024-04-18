Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Antalya'da 3 bin 500 yıllık cadde keşfedildi! 800 metre uzunluğunda sütunları var

Antalya'da 3 bin 500 yıllık cadde keşfedildi! 800 metre uzunluğunda sütunları var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da 3 bin 500 yıllık cadde keşfedildi! 800 metre uzunluğunda sütunları var

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın tarihi sembollerinden Hıdırlık Kulesi'ndeki arkeolojik kazılarda, Roma dönemine ait 3 bin 500 yıllık 800 metre uzunluğunda sütunlu cadde keşfedildi. Şu ana kadar 100 metresi gün yüzüne çıkarılan alan, Üçkapılar mevkiine kadar uzanıyor ve denize kadar olan bağlantısına sahip.

Antalya Müze Müdürlüğü ve KUDEB denetiminde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi’nde çalışma sürüyor.

İlgili Haberler

Tarih ve manzarayı buluşturacak projede teknik çalışmalar ilerlerken, yeni arkeolojik keşifler de gün yüzüne çıkıyor.

Antalya'da 3 bin 500 yıllık cadde keşfedildi! 800 metre uzunluğunda sütunları var - 1. Resim

Antalya’nın kültürel mirası ve tarihi yapılardan Hıdırlık Kulesi’ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarında bölgede antik dönem yapıları ortaya çıkmıştı.

Proje kapsamında son olarak kulenin güney kısmında tarihe ışık tutacak sütunlu bir cadde gün yüzüne çıkarıldı.

Antalya'da 3 bin 500 yıllık cadde keşfedildi! 800 metre uzunluğunda sütunları var - 2. Resim

Caddenin Roma Dönemi’ne ait 3 bin 500 yıllık olduğu belirtilirken, uzunluğunun 800 metre olduğu değerlendiriliyor.

Antalya'da 3 bin 500 yıllık cadde keşfedildi! 800 metre uzunluğunda sütunları var - 3. Resim

"YAZ ORTALARINDA BİTMESİ PLANLANIYOR'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje Şube Müdürü Ezgi Öz, “Çalışmalar sonlandığında önemli çıkan yapılar cam kaplamalardan sergilenecek, diğer alanlarda da ahşap yürüme alanları olacak. Yaz ortalarında bitmesi planlanıyor. (Bu keşif) Kaleiçi’nin önemli bulgularından biri. Üç Kapılara kadar uzanıyor. Burada da denize kadar olan bağlantısını bulduk. Aslında o caddeyi ayağa kaldırıyoruz. 3 bin 500 yıl önce Roma Dönemi’ne ait. Kültür Bakanlığımız devamının olduğunu öngörüyor, tahmini 800 metre olduğunu düşünüyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 100 metrelik kısmına ulaştık.” dedi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Kanıt" belgeseli büyük beğeni topladı! İsrail'in savaş suçları gözler önüne serildi - Kültür - Sanat"Kanıt" belgeseli büyük beğeni topladı! İsrail'in savaş suçları gözler önüne serildiRusya Büyükelçisi tanıttı! Ben Vladimir Putin kitabı yayında - Kültür - SanatRusya Büyükelçisi tanıttı! Ben Vladimir Putin kitabı yayındaKültürümüzden üç unsur ortak miras olma yolunda! - Kültür - SanatKültürümüzden üç unsur ortak miras olma yolunda!Afyonkarahisar'da Klasik Müzik Festivali! Sanat yönetmeni: Bakanlık desteğiyle bu aşı tuttu! - Kültür - SanatAfyonkarahisar'da Klasik Müzik Festivali! Sanat yönetmeni: Bakanlık desteğiyle bu aşı tuttu!Çıta yüksek film kısa! Yeşilay yarışmasının teması "gençlik ve uyuşturucu" - Kültür - SanatÇıta yüksek film kısa! Yeşilay yarışmasının teması "gençlik ve uyuşturucu"21 filmi Oscar alan Participant Media kapanıyor! - Kültür - Sanat21 filmi Oscar alan Participant Media kapanıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...