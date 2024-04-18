Antalya'da 3 bin 500 yıllık cadde keşfedildi! 800 metre uzunluğunda sütunları var

Antalya'nın tarihi sembollerinden Hıdırlık Kulesi'ndeki arkeolojik kazılarda, Roma dönemine ait 3 bin 500 yıllık 800 metre uzunluğunda sütunlu cadde keşfedildi. Şu ana kadar 100 metresi gün yüzüne çıkarılan alan, Üçkapılar mevkiine kadar uzanıyor ve denize kadar olan bağlantısına sahip.

Antalya Müze Müdürlüğü ve KUDEB denetiminde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi’nde çalışma sürüyor.

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Tarih ve manzarayı buluşturacak projede teknik çalışmalar ilerlerken, yeni arkeolojik keşifler de gün yüzüne çıkıyor.

Antalya’nın kültürel mirası ve tarihi yapılardan Hıdırlık Kulesi’ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarında bölgede antik dönem yapıları ortaya çıkmıştı.

Proje kapsamında son olarak kulenin güney kısmında tarihe ışık tutacak sütunlu bir cadde gün yüzüne çıkarıldı.

Caddenin Roma Dönemi’ne ait 3 bin 500 yıllık olduğu belirtilirken, uzunluğunun 800 metre olduğu değerlendiriliyor.

"YAZ ORTALARINDA BİTMESİ PLANLANIYOR'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje Şube Müdürü Ezgi Öz, “Çalışmalar sonlandığında önemli çıkan yapılar cam kaplamalardan sergilenecek, diğer alanlarda da ahşap yürüme alanları olacak. Yaz ortalarında bitmesi planlanıyor. (Bu keşif) Kaleiçi’nin önemli bulgularından biri. Üç Kapılara kadar uzanıyor. Burada da denize kadar olan bağlantısını bulduk. Aslında o caddeyi ayağa kaldırıyoruz. 3 bin 500 yıl önce Roma Dönemi’ne ait. Kültür Bakanlığımız devamının olduğunu öngörüyor, tahmini 800 metre olduğunu düşünüyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 100 metrelik kısmına ulaştık.” dedi.