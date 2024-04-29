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Grimm Kardeşler'in 27 cilt kayıp eseri keşfedildi!

Düzenleyen: / Kaynak: Naukawpolsce
- Güncelleme:
Grimm Kardeşler&#039;in 27 cilt kayıp eseri keşfedildi!

Kültür - Sanat Haberleri  / Naukawpolsce

Araştırmacılar Adam Mickiewicz Üniversite Kütüphanesi koleksiyonunda 27 ciltten oluşan, Grimm Kardeşler'e ait eserleri keşfetti. Bulunan kitapların etrafında özel notlar, ek açıklamalar yer alıyor.

Folklor masallarını toplayan ve yayınlayan Alman yazarlar Grimm Kardeşler dünya çocuk edebiyatına pek çok klasiği kazandırdı.

Jacob (1785-1863) ve Wilhelm (1786-1859) Grimm'in "Hansel ve Gretel", "Kurbağa Prens", "Kırmızı Başlıklı Kız", "Rapunzel", "Rumpelstiltskin" ve "Uyuyan Güzel" gibi eserleri hâlâ okunuyor.  

Grimm Kardeşler'in 27 cilt kayıp eseri keşfedildi! - 1. Resim

II. DÜNYA SAVAŞINDA KAYBOLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU

Adam Mickiewicz Üniversitesi Kütüphanesi koleksiyonunda Grimm Kardeşler'e ait 27 orijinal ciltten oluşan kitaplar keşfedildi.

Eserlerinin çoğunun 2. Dünya Savaşı'nın ardından kaybolduğu düşünülüyordu. 

Eserler, iki kardeşin kullandığı araştırma yöntemleri hakkında değerli bir kaynak sağlayan nadir baskılar ve benzersiz baskılardan oluşuyor.

Grimm Kardeşler'in 27 cilt kayıp eseri keşfedildi! - 2. Resim

Her iki kardeş de yayınlarının dipnotlarında ve indekslerinde, yazılı kaynak materyallerini ve elle yazılmış altını çizme, notlar ve ek açıklamalar sunuyor.

Naukawpolsce'ün haberine göre araştırmacılar bulunan eserler hakkında şu bilgileri verdi:

"Üniversite Kütüphanesinde bulunan ciltlerin İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolduğu düşünülüyordu. Kardeşler'in edebi ve bilimsel üretimine ilişkin modern araştırmaların gelişimine katkıları açısından önemli bir değere sahipler. Bunların bulunmuş olması, Kütüphane'deki kitap koleksiyonlarının Jakob ve Wilhelm Grimm'in özel kitap koleksiyonuna ait başka ciltleri de barındırabileceğine olan inancımızı güçlendiriyor."

Kitapların Poznan'daki Üniversite Kütüphanesi'ne savaş sonrası dönemde, savaş ve savaş sonrası kütüphane koleksiyonlarının taşınması sonucu geldiği düşünülüyor. 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Naukawpolsce
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