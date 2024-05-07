Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 13 bakliyat kullanıyorlar! 671 yıldır kazanlarda bu Hıdırellez yemeğini pişiriyorlar

13 bakliyat kullanıyorlar! 671 yıldır kazanlarda bu Hıdırellez yemeğini pişiriyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da köylüler tarafından yılda bir kez pişirilen yemek için binlerce kişi köye akın etti. 671 yıldır devam eden gelenek bu yıl da bozulmadı.

Bursa'nın Keles ilçesi Sorgun köyü sakinleri atalarından kalma yüzlerce yıllık geleneği ilk günkü gibi yaşatıyor.

Her hıdırellezde "bolluk ve bereket getirsin" diye köylüler tarafından sadece bu köye özel 13 çeşit bakliyat kullanılarak 'Dede aşı' isimli yemek pişiriliyor. Tüm köy sakinleri imece usulü kazanlarda tonlarca 'Dede aşı' herkes tarafından çok seviliyor.

13 bakliyat kullanıyorlar! 671 yıldır kazanlarda bu Hıdırellez yemeği pişiriyorlar - 1. Resim

Kazanlarda pişen bu yemek için herkes köye davet ediliyor. Bu yıl 671 defa pişen bu asırlık lezzetler için şehir içi ve dışından binlerce kişi köye ziyarette bulundu.

"İÇİNDE 13 ÇEŞİT BAKLİYAT VAR"

Köye gelen misafirlere köyün gençleri tarafından 'Dede aşı' yemeği servis edildi. Yemeğin ardından bolluk ve bereket için dua edildi. Yemeği yiyen misafirler Sorgun köyü sakinlerine misafirperverlikleri için dua etti.

13 bakliyat kullanıyorlar! 671 yıldır kazanlarda bu Hıdırellez yemeği pişiriyorlar - 2. Resim

Atalarından miras kalan bu geleneği bu yıl 671'incisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "Bu gelenek bize atalarımızdan miras, köyümüzde yetişen 13 çeşit bakliyattan dede aşı dediğimiz yemeği yaparak köyümüze gelen misafirlere ikram ediyoruz. Sadece köyümüzde pişen bu yemeğin ünü il sınırlarını aştı. Köyümüze şehir içi ve dışından binlerce misafir geldi. Gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırladık. Misafirler yaptığımız etkinlikten çok memnun kalarak ayrıldı. Seneye de 672'incisini yapacağımız hayrımıza herkesi bekleriz" dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İZBAN raydan çıktı, yüzlerce kişi tahliye edildiOkan Buruk'un aklı Fatih Terim'de! İş başka boyuta taşındı Galatasaray'ın teknik patronu gözünü rekorlara dikti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kariye Camii'nde ilk namaz! Yıllar sonra resimlere arkalarını dönüp dua ettiler - YaşamYıllar sonra resimlere arkalarını dönüp dua ettiler3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödül töreni görkemli bir gala ile gerçekleşti - Yaşam3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödül töreni görkemli bir gala ile gerçekleştiDüğün günü acı ölüm! En mutlu gününde canından oldu - YaşamDüğün günü acı ölüm! En mutlu gününde canından oldu‘Hastaneye gideceğim’ diye dilendi! Üzerinden çıkanlar şoke etti - Yaşam‘Hastaneye gideceğim’ diye dilendi! Üzerinden çıkanlar şoke ettiHiçbir şeyden haberleri yoktu! Topladıkları bitki başlarına bela oldu, aldıkları ceza dudak uçuklattı - YaşamHiçbir şeyden haberleri yoktu! Topladıkları bitki başlarına bela oldu, aldıkları ceza dudak uçuklattıSadece 10 metrekarelik dükkan! Kapış kapış gidiyor: Kapısında sıra eksik olmuyor, sadece 2 saat açık kalıyor - YaşamKapısında sıra eksik olmuyor, sadece 2 saat açık kalıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...