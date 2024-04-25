Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çanakkale'ye akın ettiler! Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

Çanakkale'ye akın ettiler! Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çanakkale&#039;ye akın ettiler! Anzak Koyu&#039;nda geleneksel &quot;Şafak Ayini&quot; yapıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı Anma Törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" gerçekleştirildi.

Her yıl 24- 25 Nisan tarihleri aralığında atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin uyku tulumlarıyla katıldığı ‘Şafak Ayini’nde tören düzenlendi.

SABAHA KARŞI BAŞLADI

Sabaha karşı 05.30’da başlayan Şafak Ayini, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ile Avustralya Savunma Kuvvetlerinin konuşmasıyla devam etti. Daha sonra Shell Green Mezarlığı'nı anlatan bir video ile Şeref videosu izletildi.

SAYGI DURUŞUNUN ARDINDAN MARŞLAR OKUNDU

Ardından Karanga (toplanma çağrısı) yapıldı. Yeni Zelanda, Avustralya adına konuşmalar gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Yarbay Fatih Kurtgöz , Atatürk’ün Anzak annelerine yazdığı mektubu hem Türkçe hem de İngilizce okudu. Tören, Türkiye ve diğer devletlerin çelenk sunumuyla devam etti. Borozan çalınması ve saygı duruşunda bulunulurken, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda Ulusal Marşları okundu. Tören, son takdis sözleri yapıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aircar hayaldi, gerçek oldu! Uçan araba yolculu ilk seferini yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yabancı öğrencilere ayrımcılık yapana ceza - GündemYabancı öğrencilere ayrımcılık yapana cezaMHP 'düzensiz göç' teklifi için harekete geçti! Öncelik 'milli menfaat' olacak - GündemGöçmene 'milli menfaat' kriteriİstanbullunun metro çilesi beş gün sürdü! Üsküdar-Samandıra hattında seferler normale döndü - GündemMetro çilesi beşinci günde sona erdiSpor yorumcusu Haldun Domaç hayatı ve kariyeri hakkında - GündemSpor yorumcusu Haldun Domaç hayatı ve kariyeri hakkındaBursa'da suç örgütüne operasyon - GündemBursa'da suç örgütüne operasyonCHP'den 1915 Ermeni olaylarına ilişkin skandal! Sezgin Tanrıkulu, "sözde soykırım" törenine katıldı - GündemTanrıkulu, "sözde soykırım" törenine katıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...