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Dünyanın en beğenilen 100 yemeği arasına girmeyi başaran 8 Türk yemeği

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyanın en beğenilen 100 yemeği arasına girmeyi başaran 8 Türk yemeği

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 yemeğini belirledi. Bu lezzetler arasında Türkiye'den 8 yemek listede yer aldı. Yaptığı yemek listeleriyle bilinen Taste Atlas internet sitesinin yaptığı listeye göre en iyi Türk yemekleri hangileri? Dünyanın en beğenilen 100 yemeği arasına girmeyi başaran 8 Türk yemeği ne? Türk yemekleri listenin kaçıncı sırasında? İşte o yemekler...

Dünyanın en iyi 100 yemeği belli oldu. Taste Atlas'ın 2023 yılı değerlendirmesi sonuçlandı ve dünyanın en iyi yemekleri listelendi. Listede Türk yemekleri de yer aldı. Peki, Türkiye'den kaç yemek listede var? Dünyanın en iyi yemeği hangisi seçildi? Tüm merak edilenler haberimizde...

DÜNYANIN EN BEĞENİLEN 100 YEMEĞİ LİSTESİ

Taste Atlas'ın 2023 yılı değerlendirmesine göre, dünyanın en iyi yemekleri listelendi.  Türk mutfağından da birçok lezzet, dünya çapında en çok beğenilen 100 yemek arasında yer aldı. 

İşte Dünyanın en iyi 100 yemeği arasına giren Türkiye'nin en lezzetli yemekleri ve sıralaması;

Cağ Kebabı - 20. SIRA

Dünyanın en beğenilen 100 yemeği arasına girmeyi başaran 8 Türk yemeği - 1. Resim

İskender Kebap - 37. SIRA

Dünyanın en beğenilen 100 yemeği arasına girmeyi başaran 8 Türk yemeği - 2. Resim

Mantı - 38. SIRA

Dünyanın en beğenilen 100 yemeği arasına girmeyi başaran 8 Türk yemeği - 3. Resim

Döner Kebap - 60. SIRA

Dünyanın en beğenilen 100 yemeği arasına girmeyi başaran 8 Türk yemeği - 4. Resim

Adana Kebap - 70. SIRA

Dünyanın en beğenilen 100 yemeği arasına girmeyi başaran 8 Türk yemeği - 5. Resim

Mercimek Çorbası - 72. SIRA

Dünyanın en beğenilen 100 yemeği arasına girmeyi başaran 8 Türk yemeği - 6. Resim

Hünkar Beğendi - 77. SIRA

Dünyanın en beğenilen 100 yemeği arasına girmeyi başaran 8 Türk yemeği - 7. Resim

Tombik Döner - 89. SIRA

Dünyanın en beğenilen 100 yemeği arasına girmeyi başaran 8 Türk yemeği - 8. Resim

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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