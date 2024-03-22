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Yemek Sepeti'ne soruşturma: Tespitler ciddi ve yeterli...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yemek Sepeti&#039;ne soruşturma: Tespitler ciddi ve yeterli...

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti için soruşturma kararı aldı. Yayımlanan kararda Yemek Sepeti'nin kendi kurye hizmetini zorunlu tutarak üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmasına yönelik tespitlerin ciddi ve yeterli olduğu kaydedildi.

Rekabet Kurumu, Yemek Sepeti'ne ilişkin kararını yayımladı. Kurulun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ'nin çevrim içi yemek siparişi-servisi platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

"TESPİTLER CİDDİ VE YETERLİ"

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kalacakları anlamına gelmiyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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