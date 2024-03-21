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Haberler > Ekonomi > İstanbul'un göbeğinde enflasyona meydana okuyan lokanta! 3 çeşit yemek 75 lira

İstanbul'un göbeğinde enflasyona meydana okuyan lokanta! 3 çeşit yemek 75 lira

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üsküdar'da esnaf lokantası herkes yemek yiyebilsin diye '3 tabak yemek 75 lira' kampanyası başlattı. Enflasyona meydan okuyan lokanta vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Bu kampanyadan gün içerisinde binlerce kişi faydalanıyor.

Üsküdar'da 7 yıldır hizmet veren bir esnaf lokantası herkesin yemek yiyebilmesi için '3 tabak yemek 75 lira' kampanyası başlattı. Herkes tarafından ilgi gören bu kampanyadan gün içerisinde binlerce kişi faydalanıyor. Yoğun ilgi gören restoran, öğrencilerden işçilere kadar geniş bir kesimi ağırlıyor.

Lokantada çalışan işçilerden Arif Savaş, "Patronumuzla beraber 5 liradan başladık. Şu anda 25 lira. Bu fikir şöyle geldi. Biz aile şirketi olduğumuz için insanları düşünerek fiyatları normal tutmaya başladık. Alışverişimizi de toptan almaya başladık. O yüzden fiyatlarımız uygun oluyor' dedi.

İstanbul'un göbeğinde enflasyona meydana okuyan lokanta! 3 çeşit yemek 75 lira - 1. Resim

"BİZİ BU FİYATLAR KURTARIYOR"

İşletmenin sahibi Servet Doğan, "Sadece çorba pilav değil diğer yemeklerimiz de uygun. Bizi bu fiyatlar kurtarıyor. Aile şirketiyiz ama 7-8 tane elemanımız da var. Tabii müşteriler şaşırıyorlar. Üsküdar'da bizden daha uygun veren bir lokanta yok. Bol çeşit yapıyoruz, müşterilerimizi doyuruyoruz" diye konuştu.

İstanbul'un göbeğinde enflasyona meydana okuyan lokanta! 3 çeşit yemek 75 lira - 2. Resim

"75 LİRA SUDAN UCUZ"

Müşteri Ahmet İkli ise "75 lira sudan ucuz. Dışarıdan sadece çorba alabiliyoruz. Burası uygun. Temiz lokanta. Gerçekten ciddi söylüyorum dışarıda tek bir tabağa verdiğim çorbaya burada üç çeşit yemek yedim. Bir tabak nerede, üç tabak nerede? Herkese tavsiyem olsun, güvenilir ve ucuz lokanta atıyorlarsa buraya gelsinler" dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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