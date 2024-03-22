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Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 75 bin TL ödülün sahibi Sena hanım oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yemekteyiz&#039;de haftanın birincisi ve 75 bin TL ödülün sahibi Sena hanım oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz kim kazandı, bu hafta Zuhal Topal'da kim birinci oldu, soruları arama motorlarında sorgulanıyor. Büyük ödülü 75 bin TL olan sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz'in birincisi netleşti. Peki, haftanın kazananı kim oldu 22 Mart 2024? İşte detaylar.

Yemekteyiz haftanın finalinde açıklanan oylama sonuçları ile birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi belli oldu. Bu hafta Zuhal Topal'da kim birinci oldu? İşte, Yemekteyiz puan durumu ve haftanın şampiyonu haberimizde.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan tablosu 22 Mart Cuma akşamı netleşti. Sunucu Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu yarışmada birinci Sena hanım oldu. 

ZUHAL TOPAL OYLAMA SONUCU

Haftanın sonuncusu Damla hanım oldu. Yarışmacı 22 puan aldı. Haftanın dördüncüsü ise Murat bey oldu. Toplamda 24 puan aldı. Haftanın üçüncüsü 30 puan alan Muazzez hanım oldu.

Haftanın ikincisi ise Taylan Bey oldu. Yarışmacı rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda 31 puan alabildi. Haftanın birincisi ise Sena hanım oldu. 37 puan alan Sena hanım haftanın birincisi olarak 75 bin TL'nin sahibi oldu.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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