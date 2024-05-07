Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Böyle bir çay ocağı görmediniz! Duvarları görenin gözleri doluyor

Böyle bir çay ocağı görmediniz! Duvarları görenin gözleri doluyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da bir çay ocağının duvarları, ‘deprem şehitlerinin’ fotoğraflarıyla adeta albüme döndü. Görenler duygusal anlar yaşıyor.

Adıyaman Eskisaray Mahallesi’nde çay ocağı işleten Mustafa Sapdüzen, depremde ikiz kardeşi Ayhan Sapdüzen ve yakınlarını kaybetti. İkizler Çay Ocağı’nın duvarına kardeşi ve yakınlarının fotoğraflarını astı. Çay ocağına gelen müşterilerde kendi yakınlarının fotoğraflarını getirerek, duvara astı.

Böyle bir çay ocağı görmediniz! Duvarları görenin gözleri doluyor - 1. Resim

Depremden sonra her gecen gün fotoğraf sayısı arttı. İşletmenin tüm duvarları depremde şehit olan kişilerin fotoğraflarıyla kaplandı. Onlarca deprem şehidinin fotoğrafının bulunduğu işletmeye gelen müşteriler duygulanıyor. Duvarda asılı olan onlarca fotoğraf adete duvar albümünü andırıyor.

İşletme sahibi Mustafa Sapdüzen, “6 Şubat depreminde ben ikiz kardeşimi kaybettim. Kardeşimin, mahalleden birkaç dost, arkadaşın fotoğraflarını astım. Daha sonra buraya gelen müşteriler kendi yakınlarının fotoğraflarını getirip asmaya başladı. Burası adeta bir albüm halini aldı” dedi.

Böyle bir çay ocağı görmediniz! Duvarları görenin gözleri doluyor - 2. Resim

Müşteri Oktay Gici, fotoğrafları görünce duygulandıklarını, 6 Şubat depremini bir daha yaşamak istemediklerini aktardı. Müşteri Yüksel Gökdemir ise “Depremden önce birlikte oturduğumuz, hayaller kurduğumuz arkadaşlarımız, akrabalarımız depremde hayatını kaybetti. Mustafa abiden Allah razı olsun, fotoğrafların hepsini koymuş” dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Akciğerini omzuna asılı çantasında taşıyor! ‘Başka çarem yok’Meclis'te CHP'li Umut Akdoğan'dan skandal ifadeler: 1400 senedir yapıyorsunuz bunu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mantar aramaya çıktı, bulduğu şey şaşırttı - YaşamMantar aramaya çıktı, bulduğu şey şaşırttıTürkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen yeni rotası! Tarihi 'Zengibar yolu' doğa tutkunlarını bekliyor - Yaşam'Konya'nın Efes'i' keşfedilmeyi bekliyorYürek yakan ölüm: Anne acısı yaşarken 8 aylık bebeği annesiz kaldı - YaşamYürek yakan ölüm: Anne acısı yaşarken 8 aylık bebeği annesiz kaldıTüyler ürperten cinayet: Başı kesilmiş cesedin kimliği tespit edildi - YaşamTüyler ürperten cinayet: Başı kesilmiş cesedin kimliği tespit edildi13 bakliyat kullanıyorlar! 671 yıldır kazanlarda bu Hıdırellez yemeğini pişiriyorlar - Yaşam671 yıldır süren gelenek!Kariye Camii'nde ilk namaz! Yıllar sonra resimlere arkalarını dönüp dua ettiler - YaşamYıllar sonra resimlere arkalarını dönüp dua ettiler
Sonraki Haber Yükleniyor...