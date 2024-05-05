Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor... Malatya'da dün gece yarısı meydana gelen depremin ardından bu kez Van'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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