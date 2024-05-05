Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Van'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son dakika verileri açıkladı.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor... Malatya'da dün gece yarısı meydana gelen depremin ardından bu kez Van'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi