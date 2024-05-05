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Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Van&#039;da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Van'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son dakika verileri açıkladı.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor... Malatya'da dün gece yarısı meydana gelen depremin ardından bu kez Van'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.
 
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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