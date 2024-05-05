Endonezya korkutan deprem! Ülke 6,2 ile sallandı
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki Fakfak bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dempremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Öte yandan deprem, bölge halkında paniğe yol açtı.
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Fakfak bölgesinin 153 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.
CAN VE MAL KAYBI YOK
USGS'ye göre, 6,2 büyüklüğündeki deprem 12,1 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.
ÜLKE HALKI PANİK İÇİNDE
Depremde herhangi bir can veya mal kaybına yaşanmazken, bölgede yaşayanlar arasında büyük panik oluştu.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi