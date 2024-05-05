Endonezya korkutan deprem! Ülke 6,2 ile sallandı

Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

Bakan Fidan Orta Doğu'yu işaret etti: İran-İsrail gerginliği daha büyük bir savaşın habercisi

Bakan Fidan Orta Doğu'yu işaret etti: İran-İsrail gerginliği daha büyük bir savaşın habercisi

Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki Fakfak bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dempremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Öte yandan deprem, bölge halkında paniğe yol açtı.

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Fakfak bölgesinin 153 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

İlgili Haberler 200 yıllık tarihi konsolosluk binasında yangın!

CAN VE MAL KAYBI YOK

USGS'ye göre, 6,2 büyüklüğündeki deprem 12,1 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.

ÜLKE HALKI PANİK İÇİNDE

Depremde herhangi bir can veya mal kaybına yaşanmazken, bölgede yaşayanlar arasında büyük panik oluştu.