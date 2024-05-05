Bakan Fidan'dan Orta Doğu'ya yönelik çarpıcı açıklamalar: İran-İsrail gerginliği daha büyük bir savaşın habercisi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Mayıs 2024 19:40 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 19:47 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Arabiya kanalında dış politika gündemini değerlendirdi. Bakan Fidan, "Gazze'de bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak. (İran-İsrail) Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var" dedi.