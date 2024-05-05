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Bakan Fidan'dan Orta Doğu'ya yönelik çarpıcı açıklamalar: İran-İsrail gerginliği daha büyük bir savaşın habercisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Fidan&#039;dan Orta Doğu&#039;ya yönelik çarpıcı açıklamalar: İran-İsrail gerginliği daha büyük bir savaşın habercisi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Arabiya kanalında dış politika gündemini değerlendirdi. Bakan Fidan, "Gazze'de bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak. (İran-İsrail) Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubai merkezli El Arabiya Televizyonu'na konuk olarak Orta Doğu'daki son gelişmelere yönelik kritik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

"BAŞKA SAVAŞLAR VE GÖZYAŞLARI BİZİ BEKLİYOR"

Gazze'de bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak.

"İSRAİL KABUL ETMELİ"

İsrail'i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı.

"BU GERGİNLİK DAHA BÜYÜK BİR SAVAŞIN HABERCİSİ"

(İran-İsrail) Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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