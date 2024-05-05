İsrail, Katar merkezli kanalın Kudüs'teki ofisine saldırdı!

İsrail polisi, faaliyetlerini durdurma kararı aldığı Katar merkezli kanal El-Cezire'nin ofisine baskın düzenledi.

İsrailli bir yetkili ve bir Al Jazeera kaynakları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Katar'a ait ünlü televizyon kanalının yerel faaliyetlerini durdurma kararı aldığı belirtildi. Bunun üzerine İsrail polisi, ünlü gazete El-Cezire'nin Kudüs'teki ofisine baskın düzenledi.

Kudüs'teki ofisin çalışanları, İsrail polisinin ofisteki kameraları söktüklerinin görüntülerini yayınladı.

NETANYAHU'DAN MEDYAYA DARBE

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun kabinesi, Katarlı televizyon kanalının ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Gazze'deki savaş devam ettiği sürece kanalı kapatmıştı.

Kanal, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonunu eleştiriyor ve savaş boyunca Gazze'den gece gündüz haber geçiyordu.

Kabinenin oybirliğiyle aldığı kararın ardından Netanyahu sosyal medya hesabından "Kışkırtıcı kanal Al Jazeera İsrail'de kapatılacak" mesajını paylaştı.