Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail, Katar merkezli kanalın Kudüs'teki ofisine saldırdı!

İsrail, Katar merkezli kanalın Kudüs'teki ofisine saldırdı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail polisi, faaliyetlerini durdurma kararı aldığı Katar merkezli kanal El-Cezire'nin ofisine baskın düzenledi.

İsrailli bir yetkili ve bir Al Jazeera kaynakları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Katar'a ait ünlü televizyon kanalının yerel faaliyetlerini durdurma kararı aldığı belirtildi. Bunun üzerine İsrail polisi, ünlü gazete El-Cezire'nin Kudüs'teki ofisine baskın düzenledi.

Kudüs'teki ofisin çalışanları, İsrail polisinin ofisteki kameraları söktüklerinin görüntülerini yayınladı. 

NETANYAHU'DAN MEDYAYA DARBE

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun kabinesi, Katarlı televizyon kanalının ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Gazze'deki savaş devam ettiği sürece kanalı kapatmıştı.

Kanal, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonunu eleştiriyor ve savaş boyunca Gazze'den gece gündüz haber geçiyordu.
Kabinenin oybirliğiyle aldığı kararın ardından Netanyahu sosyal medya hesabından "Kışkırtıcı kanal Al Jazeera İsrail'de kapatılacak" mesajını paylaştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Başakşehir, Kasımpaşa'yı farklı geçti! Davidson attığı gollerle yıldızlaştıSokak köpekleri Bursa'da dehşet saçtı! Erik toplayan 3 çocuk ölümden döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Fidan'dan Orta Doğu'ya yönelik çarpıcı açıklamalar: İran-İsrail gerginliği daha büyük bir savaşın habercisi - Dünya"Büyük savaş geliyor!"Büyükelçi Mehmet Paçacı, İİT İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandı - DünyaBüyükelçi Paçacı'ya kritik görev!İki dev yapımda oynayan tek aktör Bernard Hill, hayatını kaybetti - Dünyaİki dev yapımda oynayan tek aktör Bernard Hill, hayatını kaybettiİslam ülkeleri Gazze'de soykırım davasına müdahil olacak! İİT İsrail'e karşı alınan sonuç bildirgesini yayımladı - Dünyaİslam ülkeleri "soykırım" davasına müdahil olacak!Hamas'tan ateşkes açıklaması: "İstekliyiz ancak bedel ödemeyiz!" - Dünya"İşgal sona ermeden anlaşma yok"Netanyahu'dan 'esir takası' açıklaması: "Operasyonun sonlandırılması teklifini kabul etmeyeceğiz" - Dünya"Saldırılara son vermeyeceğiz"
Sonraki Haber Yükleniyor...