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Bakanlık duyurdu, 469 organize suç örgütü çökertildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakanlık duyurdu, 469 organize suç örgütü çökertildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de son 10 ay içerisinde gerçekleşen çok sayıda operasyonla, 15’i uluslararası, 40’ı ulusal, 78’i bölgesel, 336’sı yerel olmak üzere toplam 469 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Emniyet güçleri, suç örgütlerine Türkiye'de göz açtırmıyor. İçişleri Bakanlığı, son 10 ay içinde 15’i uluslararası, 40’ı ulusal, 78’i bölgesel, 336’sı yerel olmak üzere toplam 469 organize suç örgütüne vurulan darbeyi açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında öne çıkanlar şu şekilde:

469 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

22 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Yeniden Büyük ve Güçlü Türkiye için büyük bir gayretle çalışıyoruz. 15'i uluslararası, 40'ı ulusal, 78'i bölgesel, 336'sı yerel olmak üzere 469 organize suç örgütü çökertildi.

EMNİYETE YÖNELİK İDDİALARA CEVAP

Organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam ederken bazı sosyal medya hesaplarından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar yapılmaktadır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiştir. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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