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200 yıllık tarihi konsolosluk binasında yangın!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'daki 200 yıllık tarihi konsolosluk binasında yangın çıktı. Yangında tarihi bina küle dönerken, soğutma çalışmalarının ise sabaha kadar süreceği öğrenildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde asrın felaketinde ayakta kalmayı başaran ve bir dönem konsolosluk binası olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi bina çıkan yangında küle döndü. 

TARİHİ BİNA ALEV TOPUNA DÖNÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi binada meydana geldi.  Yangının ihbar verilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir dönem konsolosluk olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi ahşap bina kısa sürede alev topuna döndü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 1 saati bulan çalışmayla kontrol altına alındı. Tarihi binanın büyük bir bölümü küle döndü, tedbir ve önlem amaçlı soğutma çalışmasının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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