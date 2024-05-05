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İstanbul'da yüzlerce kişi Filistin için yürüdü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da yüzlerce kişi Filistin için yürüdü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yüzlerce kişi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Göstericiler hayatını kaybeden 10 binlerce Filistinli için de gıyabi cenaze namazı kıldı.

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye'de de 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'e yönelik tepki gösterileri sürüyor. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Gazze Dayanışma Platformu tarafından Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Düzenlenen programda, Başakşehir Merkez Camisi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için ikindi vaktinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

"HAMAS'A SELAM DİRENİŞE SELAM"

Gösteriye katılan 100'lerce kişi, "Filistin halkı yalnız değildir", "Gazze halkı yalnız değildir"," Hamas'a selam direnişe selam", "İstanbul uyuma kardeşine sahip çık", "Başakşehir uyuma Filistin'e sahip çık" sloganlarına vatandaşlar ile apartman sakinleri destek verdi.

FİLİSTİN PARÇALARI SESLENDİRİLDİ

Başakşehir Millet Bahçesi'nin önünde buluşan eylemciler, İsrail'in saldırılarını kınadı, Filistin'le ilgili parçalar seslendirdi. Konuşmaların ardından grup dağıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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