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İsrail, Gazze ve Refah'ta sivilleri vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail, Gazze ve Refah&#039;ta sivilleri vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahire'de ateşkes görüşmelerini baltalayan İsrail, Gazze ve Refah'a saldırı düzenledi. Sivillerin sığındığı okulun yakınına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi öldü.

Gazze'de 7 aydır katliam yapan İsrail, ateşkes baskılarına rağmen saldırılarını sürdürüyor. Kahire'de gerçekleştirilen ateşkes zirvesine elçi göndermeyerek görüşmeleri baltalayan İsrail, Refah ve Nuseyrat kampına saldırı düzenledi.

İSRAİL UÇAKLARI OKUL'A SALDIRDI

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesiminde zorla yerinden edilenlerin bulunduğu bir okulun yakınına düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Nuseyrat Kampında zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu Cauni okulunun girişi yakınlarına saldırdı. 

REFAH'TA DA 6 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail aynı zamanda binlerce Filistinlinin sığındığı Refah kentine de saldırı düzenledi. İsrail, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait kliniğin yanında bulunan Al-Attar ailesinin evini hedef aldı. Saldırı sonucu, aralarında çocukların da olduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze ve Refah'ta sivilleri vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yebna Kampı'nda bir evi hedef alındı. İlk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Ölü ve yaralıların kentteki Kuveyt Hastanesi'ne kaldırıldı. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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