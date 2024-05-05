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Türkiye mayıs ayında beyaza büründü!

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Türkiye şiddetli yağış ve fırtınalarla geçen nisan ayını geride bırakırken, mayıs ayında bu kez de beyaza büründü. Yurdun pek çok ilinde yüksek kesimlerde görülen kar yağışı, vatandaşlarda hayrete yol açtı. İşte kar ve soğukla karşı karşı kalan o iller...

Yurdun dört bir yanını soğuk hava ve yağışlar etkisi altına aldı. Meteoroloji ve uzmanlar tarafından vatandaşlara, yağışlar konusunda çok sayıda uyarı yapıldı. Gün içerisinde ise Türkiye'nin pek çok ilinde, kar yağışları etkili oldu.

KAYSERİ

Kayseri'de bulunan ve Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'ne mayıs ayında kar yağarken, zemin beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye mayıs ayında beyaza büründü! - 1. Resim

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Andırın ve Göksun ilçelerinin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

SİVAS

Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı İnkışla köyüne mayıs ayında yağan kar şaşırttı. Gece boyunca etkili olan soğuk hava sonrası yaylaların yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağan kar sonrası bazı tepeler beyaza büründü. Yer yer sıfır dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle köylerde vatandaşlar soba ve kaloriferleri tekrar yakmaya başladı.Türkiye mayıs ayında beyaza büründü! - 2. Resim

ERZURUM

Erzurum’da hafta sonunda etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. İspir ilçesine bağlı Yedigöl Mahallesi'nde çiçek açan ağaçlar ve yeşillenen araziye yağan kar vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

TRABZON

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağdı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düştüğü kentte, Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan 1800 rakımlı Kadırga Yaylası da beyaza büründü.

Türkiye mayıs ayında beyaza büründü! - 3. Resim

TOKAT

Tokat'ın Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Reşadiye ilçesinde gece saatlerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı. Çavuşbeyli, Hacıköy, Köklü, Akçakolay köylerinin ortak yaylası Yellüce ile Taşlıca köyünün yaylasına kar yağdı.

GÜMÜŞHANE-GÜMÜŞHANE-ORDU

Bayburt, Gümüşhane ve Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düştüğü Bayburt'ta etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Türkiye mayıs ayında beyaza büründü! - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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