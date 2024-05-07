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Yürek yakan ölüm: Anne acısı yaşarken 8 aylık bebeği annesiz kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yürek yakan ölüm: Anne acısı yaşarken 8 aylık bebeği annesiz kaldı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de 38 suç kaydı olan babası tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kızın doğumundan kısa bir süre sonra annesini kaybettiği öğrenildi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ise yürekleri dağladı.

Kayseri’de babası tarafından bıçaklanan Buse Erkin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aylarda anne acısı yaşayan Erkin, geride 8 aylık bebeğini bıraktı. 

TARTIŞTILAR

Kayseri'de geçtiğimiz 3 Mayıs'ta Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana gelen olayda; baba Yunus Yılmaz (48) ile kızı Buse Erkin (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Buse Erkin taşla babasını başından yaraladı. Bunun üzerine baba Yılmaz da yanındaki bıçak ile Erkin'e saldırdı.

Yürek yakan ölüm: Anne acısı yaşarken 8 aylık bebeği annesiz kaldı - 1. Resim

4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Buse Erkin ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılırken, baba Yunus Yılmaz da olay yerinden kaçtı. 

Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan Yunus Yılmaz'ı yakalayarak gözaltına aldı. Talihsiz kadın da tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yürek yakan ölüm: Anne acısı yaşarken 8 aylık bebeği annesiz kaldı - 2. Resim

ANNE OLDUKTAN SONRA ANNESİNİ KAYBETMİŞ

Hayatını kaybeden Buse Erkin'in geçtiğimiz yıl 1 Eylül'de anne olduğu ve kendi annesini ise 19 Ekim'de kaybettiği öğrenildi. Sosyal medya paylaşımlarında annesinin fotoğraflarını paylaşan Erkin'in yazıları da görenlerin yüreğini burktu. 

PAYLAŞIMLARI YÜREK SIZLATTI

Annesinin mezar taşının üzerine, "Toprak emanetime iyi bak. Benim sarıldığım gibi sarıl anneme. Bu dünyada gün yüzü görmedi ama cennet bahçesini görür inşallah canım annem" yazdırdığı görüldü.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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