Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Sami Ergu (29) dün öğle saatlerinde eve geldi. Uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Ergu, eşi Serap Ergu (34) ile tartışmaya başladı. Sinirlerine hâkim olamayan şahıs, eşini ve 5 yaşındaki kızı Sena Ergu’yu bıçaklayarak öldürdü. Ardından bıçağı kendisine saplayarak intihar etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.