Bir fabrikada işçi olarak çalışan Sami Ergu (29) dün öğle saatlerinde eve geldi. Uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Ergu, eşi Serap Ergu (34) ile tartışmaya başladı. Sinirlerine hâkim olamayan şahıs, eşini ve 5 yaşındaki kızı Sena Ergu’yu bıçaklayarak öldürdü. Ardından bıçağı kendisine saplayarak intihar etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bıçakla ailesini katletti
31.05.2017 - 06:56 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 06:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Çamdibi Mahallesi’nde cinnet getiren şahıs, ailesini katletti.
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477957 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477957.aspx
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